Martine Bijl is op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg. De presentatrice en actrice is donderdag in haar atelier in Maarssen heengegaan, in het bijzijn van familieleden.

De laatste jaren was Martine Bijl vooral bekend van Heel Holland bakt. Tot het moment dat ze ziek werd, presenteerde ze het programma. Ze gaf toen het stokje door aan André van Duin.

Het Zonnetje in Huis

Bij begon haar carrière als zangeres en zat daarna jarenlang in het panel van het tv-programma Wie van de drie. Ook speelde ze een rol in de hilarische serie Het Zonnetje in Huis, waarin ze te zien was met Johnny Kraaykamp senior en junior.

Boek

In 2015 werd ze getroffen door een hersenbloeding, waarna ze zich terugtrok uit de publiciteit. Over haar ziekte, en over de daarop volgende depressie, schreef ze het boek Rinkeldekink. Dit verscheen in november 2018.

