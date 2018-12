Martijn Krabbé gaat trouwen en heeft zijn vriendin op bijzondere manier ten huwelijk gevraagd

Sinterklaas is elk jaar weer een feestje, maar dit keer was de ‘surprise’ van Martijn Krabbé voor zijn geliefde Deborah Wietzes wel heel groot. Zijn gedicht eindigde met een heel bijzondere vraag…

Martijn heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd met een Sinterklaasgedicht. Zijn kersverse verloofde deelt de laatste regels van de bijzondere rijm. ‘Jij bent mijn liefde, jij bent mijn overzicht. Ik ga voor altijd van je houden. Deborah, wil je met me trouwen?’, luidt het gedicht. Zij heeft volmondig ja gezegd! ‘Beste einde van een Sinterklaasgedicht ever,’ schrijft Deborah bij de foto. De presentator hint op zijn Instagramaccount op de aanstaande bruiloft. ‘My love, my life, my friend. #promises’, schrijft hij bij een foto met zijn geliefde.

Bonusmoeder

Martijn en Deborah zijn sinds deze zomer samen. Vrienden van Martijn zeggen dat zijn kinderen Bickel (18), Michelle (13), Jasmijn (12) en Achilles zijn nieuwe liefde volledig hebben geaccepteerd en verwelkomd als hun bonusmoeder. ‘Ze zien hoe gelukkig hij is. Deborah is een geweldige vrouw.’

