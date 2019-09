Dolgelukkige Martijn Krabbé getrouwd met vriendin Deborah

Martijn Krabbé is donderdag in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Deborah. De RTL-presentator maakte het nieuws bekend via Instagram.

Lang leve de liefde

“We zijn getrouwd!”, schrijft hij met een buitensporige hoeveelheid uitroeptekens. “Lang leve de liefde! I love you forever”, schrijft Martijn enthousiast en gelukkig bij een foto van zichzelf en zijn bruid. Het feest vond plaats in het prachtige Parc Broekhuizen, vlakbij Utrecht, waar sterrenrestaurant Voltaire te vinden is.

Aanzoek

Het stel maakte vorig jaar augustus bekend samen te zijn. In december volgde een huwelijksaanzoek. Dat deed Martijn middels een sinterklaasgedicht.

Amanda

Martijn was eerder tien jaar getrouwd met Amanda Beekman. Met haar kreeg hij vier kinderen. Amanda is op dit moment opnieuw zwanger van haar nieuwe liefde, Harrie. Met hem heeft ze een zoontje, eind augustus maakte ze bekend opnieuw in verwachting te zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Ik hou van jou! Een bericht gedeeld door Martijn Krabbé (@martijn_krabbe) op 15 Aug 2019 om 2:18 (PDT)

