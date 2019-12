Martien Meiland heeft oogje op bekende SBS-presentator: ‘Zo’n leuke man’

Martien Meiland (58) is al jaren samen met Erica, ondanks dat-ie jaren geleden uit de kast is gekomen. Hij heeft de liefde nog niet gevonden bij een man, maar kan wel zonder aarzelen vertellen met wie hij een beschuitje zou willen eten. En da’s geen onbekende voor televisiekijkend Nederland.

In de nieuwste aflevering van de online rubriek Spiegelvragen van Pauw spelen Martien, Erica en Montana Meiland de hoofdrol. Daarin krijgen ze een paar prangende vragen voorgeschoteld.

SBS-presentator

Wanneer Martien gevraagd wordt naast wie hij weleens wakker zou willen worden, hoeft de Cash of trash-presentator niet lang na te denken. “Ik kies Viktor Brand van SBS. Dat vind ik zo’n leuke man”, aldus het bekende gezicht van Chateau Meiland. “Ja, wat kan mij het schelen.” Het antwoord lijkt Erica een beetje in verlegenheid te brengen, terwijl dochter Montana haar lach niet kan inhouden.

‘Die leuke Martien Meiland’

Viktor Brand (48) kennen we natuurlijk van SBS-programma’s als Mr. Frank Visser doet uitspraak, Shownieuws en Huizenjacht. Onlangs deelde hij een reeks foto’s op Instagram van een shoot in het magazine Wendy, waarbij hij schreef dat “die leuke Martien Meiland” in dezelfde editie van het blad stond. Zou die uitspraak de kasteelheer doen blozen?

Bommeltje

De twee dames krijgen dezelfde vraag voorgeschoteld: naast wie zouden zij weleens wakker willen worden? Montana kiest zonder twijfel voor haar vriend Dirk, maar Erica heeft niet zo snel een antwoord klaar liggen. “Ik zou het niet weten”, horen we haar zeggen. Uiteindelijk gaat ze voor haar trouwe viervoeter. “Bommeltje, dan maar.”

Heftige periode

Na gescheiden te zijn en de flamboyante man jaren geleden uit de kast kwam, zijn Martien en Erica tóch opnieuw in het huwelijksbootje gestapt. “Dat was heel heftig”, aldus Erica over het moment dat haar geliefde vertelde niet op vrouwen te vallen. “De kinderen waren nog klein en ineens vertelde mijn man me dat hij me ging verlaten omdat hij zich doodongelukkig voelde. Mijn hele wereld stortte in. De verwarring was zo groot, dat ik niet meer met hem om wilde gaan.” Uiteindelijk bleken de twee niet zonder elkaar te kunnen. “We consumeren onze liefde voor elkaar nu op een andere manier.”

