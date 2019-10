Is het dan toch allemaal nep? ‘Martien Meiland speelt een typetje op tv’

Martien Meiland staat bekend om zijn flamboyante en aanwezige gedrag. Maar is zijn hele voorkomen wel zo echt óf is het allemaal een act? Volgens Story-journalist Karin Riethoven is het laatste het geval.

Veel lagere stem

Op tv zien we de Chateau Meiland-ster als hysterische kasteelheer. Zijn uitspraken ‘wijnen, wijnen, wijnen’ en ‘wat gooooeeeeddd’ zijn inmiddels landelijk in gebruik, maar is Martien in het echt ook zo? Wanneer Martien namelijk niet door heeft dat hij in de kijker staat, zou hij zich heel anders gedragen dan op camera, zo laat Karin weten aan Omroep Flevoland. “Ja, heel schokkend. Ik heb hem toevallig net aan de telefoon gehad. Hij kent mijn nummer niet en dan neemt hij dus met een heel andere stem op, veel lager”, onthult ze.

‘Hij dacht dat niemand op hem lette’

Maar daar houden de veranderingen volgens haar niet op. “Ik heb hem vorige week bij het Gouden Televizier-Ring Gala gezien. Hij liep daar heen en weer op de rode loper om wat cameraploegen te woord te staan en op een gegeven moment stond hij in een hoekje. Hij dacht toen dat niemand op hem lette. Dan beweegt hij dus gewoon echt heel anders.” Volgens Riethoven zou hij dan ook een typetje spelen voor op televisie.

‘Hij is altijd zo geweest’

Martien’s dochter Maxime, die in de serie momenteel een donorvader probeert te vinden voor haar tweede kindje, is het daar niet mee eens. In Gossip van Anna Nooshin liet zij eerder weten dat haar vader gewoon zo is en eigenlijk ook altijd zo is geweest. Zijn gedrag was volgens haar dan ook niet anders in bijvoorbeeld Ik Vertrek, wat toch al heel wat jaren geleden is.

Bron: Story | Beeld: ANP