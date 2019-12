Martien Meiland open over heftige jeugd: ‘Ik had het er heel moeilijk mee’

Martien Meiland (58) lijkt de positiviteit zelve. Toch is er een tijd geweest in zijn jeugd waar hij door een zeer heftige periode ging.

Dat laat hij weten aan het blad Wendy. Zijn moeder werd namelijk op jonge leeftijd al ernstig ziek. “Mijn moeder werd ziek. Darmkanker. Vreselijk.” Ze heeft slechts 45 jaar oud mogen worden. Een groot verlies dus, maar Martien bleef zelfs op die leeftijd al ongelooflijk sterk. “Ik had het er heel moeilijk mee, maar heb ook meteen de schouders eronder gezet, alle huishoudelijke taken op me genomen.”

Zorg voor het gezin

Martien vervolgt: “Mijn broertje en zusje waren een paar jaar jonger, mijn vader was altijd aan het werk, dus ik moest het thuis draaiende houden. Zaterdagochtend boodschappen doen, iedere avond koken voor het hele gezin. Ik vond dat niet vervelend.”

Grote zorgen om Martien

Hoewel het Martien nu allemaal voor de wind lijkt te gaan, sprak Erica onlangs haar zorgen uit over de flamboyante kasteelheer. “Hij moet echt rustiger aan gaan doen. Hij blijft maar vliegen”, zei ze in een interview met Patty Brard voor het programma Zo goed als nieuw. “Kijk nou hoe mager hij eruit ziet, hij is net een cocktailprikker!”

Kerst op Chateau Meiland

Hoe dan ook is Martien binnenkort (op déze data) weer met zijn gezin terug op de buis, in de langverwachte special Kerst op Chateau Meiland. Alleen al in het intro zien we de nodige drankjes voorbijkomen en het iconische Chateau Meiland-deuntje is helemaal omgetoverd tot een kerstjingle. We gaan in Kerst op Chateau Meiland zien hoe het gezin omgaat met de drukke feestdagen. Dit zijn de eerste beelden:

