Martien Meiland doet uit de doeken over ‘ruzie’ met huisvriendin Caroline

Het succes van ‘Chateau Meiland’ kan niet op: wéér was het programma de grote kijkcijferhit van de maandagavond. Maar binnen de kasteelmuren zou het er een stuk minder gezellig aan toe gaan. Huisvriendin Caroline is vertrokken naar Nederland. Is een ruzie de oorzaak?



Terwijl ze op televisie nog tegen elkaar aan het mopperen zijn, zit Caroline weer thuis in Nederland. De boezemvriendin van de familie Meiland heeft het chateau verlaten. Boze tongen beweren dat het mopperen is opgelopen tot een ruzie. Martien reageert voor het eerst op de geruchten.

“Het is mijn vriendin en dat zal altijd zo blijven”, verklaart hij in de De Coen en Sander Show. “Ja weet je, dat blazen ze allemaal op. Dat heb je natuurlijk met pers. Ze moeten natuurlijk ergens over schrijven, dat is ook werk. Die mensen moeten ook werken.”

Van ruzie is volgens Martien geen sprake. “Daar houden we helemaal niet van, ruzie. Dat vind ik zo vreselijk (…) Wij hebben hele harde stemmen en die verheffen we wel eens, maar dat is geen ruzie.”

Caroline heeft zelf de beslissing gemaakt om terug te keren naar Nederland. “Dat moet je respecteren. Het zij zo”, zegt hij daarover. Volgens Martien zat ze er op een gegeven moment doorheen in Frankrijk. “Ze heeft natuurlijk keihard gewerkt. En mensen moeten niet vergeten dat we na die verbouwing van 100 dagen direct gasten gingen ontvangen.”

