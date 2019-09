De dag die je wist dat zou komen: Martien Meiland krijgt eigen programma!

Martien Meiland is op de moment dé grote cash cow voor SBS6. Het wachten was dan ook op een ander of zelfs eigen programma voor de kasteelheer. Vandaag is het moment dan eindelijk daar: SBS heeft Martien z’n eerste presentatieklus aangeboden.

Een soort ‘Tussen kunst en kitsch’

Martien is vanaf 23 oktober wekelijks te zien het nieuwe Cash or Trash, waarin hij mensen uit het hele land gaat helpen met het slijten van hun waardevolle objecten. Het de bedoeling dat mensen hun spullen laten taxeren door drie professionals en deze vervolgens proberen te verkopen aan een panel van vijf doorgewinterde handelaren.

Martien de ideale kandidaat

Martien, die voor zijn eigen kasteel geregeld kringloopwinkels afstruint op zoek naar leuke spullen, is volgens SBS6 de ideale begeleider voor de deelnemers. In een groot fort in het midden van het land ontvangt hij hen en probeert hij achter het verhaal van de aangeboden voorwerpen te komen om de verkopers te helpen om een goede deal te sluiten.

Bron: ANP | Beeld: SBS