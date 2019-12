Martien Meiland is blind aan één oog: ‘Ik zie helemaal niets meer’

Sinds het succesvolle programma ‘Chateau Meiland’ kunnen we niet meer om Martien (58) en zijn gezin heen. Het is je dan ook vast weleens opgevallen dat de kasteelheer twee verschillende oogkleuren heeft. Dat heeft te maken met het feit dat hij blind is aan één kant, zo vertelt hij in een interview. Ook wordt onthuld welk dramatische ongeluk daaraan vooraf is gegaan.

Al sinds zijn vierde is Martien blind aan zijn één oog, zo vertelt hij aan Story. “Ik heb mezelf met een schaar in mijn rechteroog gestoken, tijdens het plakken en knippen zoals kinderen dat doen. Daardoor ontstond dit kleurverschil. Maar daar is het helaas niet bij gebleven: ik zie sinds dat ongeluk helemaal niets meer met mijn rechteroog.”

Dode hoek

In Chateau Meiland hebben we Martien ondanks zijn afwijking weleens achter het stuur zien kruipen. Of dat wel verantwoord is? “Ik kan me voorstellen dat het een probleem zou zijn als zoiets op latere leeftijd gebeurt. Maar ik weet eigenlijk niet beter en ondervind er geen grote hinder van. Wel heb ik een dode hoek aan mijn rechterzijde. Als iemand aan die kant naast me staat, zie ik diegene niet. Nee, er heeft nooit iemand moeilijk over mijn oog gedaan wat betreft het rijbewijs.”

De spot drijven

Martien merkt dat anderen niet altijd meteen aan hem zien dat zijn ogen niet dezelfde kleur hebben. “Veel mensen valt het pas op bij een bepaalde lichtval”, zegt hij. En Martien zou Martien niet zijn als hij geen hilarische comeback klaar zou hebben liggen. “Laatst zei iemand tegen me: Wat heb jij eigenlijk mooie ogen. Toen zei ik: Moet je een schaar in je oog steken, dan krijg jij het ook.”

