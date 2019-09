‘Pijnlijke’ ingreep: Martien ondergaat ‘facelift’ in nieuwe ‘Chateau Meiland’

Vanavond kunnen we weer genieten van een gloednieuwe ‘Chateau Meiland’. Op Instagram verscheen alvast een voorproefje van de aflevering, waarin we zien dat kasteelheer Martien een ‘facelift’ ondergaat.

Effe straktrekken

Een beetje BN’er laat zich tegenwoordig volspuiten met botox en andere rotzooi die moet verhullen dat-ie een dagje ouder wordt. Realityster Martien kan natuurlijk niet achterblijven en ondergaat ook een verjongingskuur. Maar de Meilandjes zijn natuurlijk echte doe-het-zelvers, dus komt er in zijn geval geen kliniek aan te pas.

‘Gevaarlijke’ ingreep

Waarom zou je met enge injectienaalden in de weer gaan als je ook gewoon een speciaal plakbandje kunt gebruiken? Dochterlief Maxime komt er echter al snel achter dat plastische chirurgie ook een vak is. Oeps…

Lees ook

‘Chateau Meiland’ genomineerd voor Televizier-Ring en Martien’s reactie is goud waard

Kijkcijferknaller

Misschien maar goed ook, want het feit dat Martien en zijn familie zo lekker zichzelf zijn, is natuurlijk de charme van Chateau Meiland. De serie is inmiddels genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring en veel collega-BN’ers duimen voor een overwinning van de Meilandjes. Inmiddels is Martien dan ook vaker op televisie te zien dan in zijn chateau. Hij is een vast panellid in de doorstart van Ranking the Stars en binnenkort maakt hij zijn debuut als presentator in zijn eigen programma Cash or Trash.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: SBS