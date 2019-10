Hóe tof! Wereldband Maroon 5 onder indruk van ‘onze’ Miss Montreal

Dat Sanne Hans (ook wel bekend als Miss Montreal) een aardige noot kan zingen, wisten wij natuurlijk al. Aan de andere kant van de oceaan zal dat minder bekend zijn, maar toch lijkt de Hollandse zangeres er nu een nieuwe fan uit de USA bij te hebben.

Als een lopend vuurtje

De zangeres coverde tijdens de 538 TOP 50 LIVE het nieuwste nummer van Maroon 5, Memories, dat momenteel hoog in de Top 50 schittert. Een video van het optreden werd na afloop op Youtube gezet en op sociale media gedeeld, waarna het terecht kwam bij niemand minder dan de Amerikaanse band zelf!

‘Geweldige cover!’

Na het delen van de beelden stroomden de positieve reacties achter elkaar binnen. Luisteraars waren diep onder de indruk van de cover. Maar blijkbaar hebben zanger Adam Levine en zijn band ook erg genoten van het optreden van Sanne. Onder de gedeelde video verscheen plots een comment van Maroon 5: ‘Great cover!!!!’, aldus de enthousiaste Amerikanen met een kleine hoeveelheid uitroeptekens.

Andere connectie

Wist je trouwens dat Miss Montreal en Maroon 5 meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze dezelfde liedjes goed kunnen brengen? Net als onze Sanne was leadzanger Adam Levine jarenlang coach bij de Amerikaanse versie van The Voice. Adam nam al in het eerste seizoen plaats in de draaiende rode stoel. Het huidige, zeventiende (!) seizoen van de van oorspronkelijk Nederlandse talentenjacht is de eerste reeks waarin Adam niet te zien is als coach.

Sanne keert terug

Miss Montreal was drie seizoenen lang te zien als coach in de Nederlandse variant, in de zesde, zevende en achtste reeks. In 2018 verving rapper Lil’ Kleine de zangeres. Toch bleek haar vertrek bij The Voice van korte duur: komend seizoen ploft ze opnieuw neer in de draaistoel, maar ditmaal als coach bij The Voice Kids. Ze neemt het over van Ilse de Lange. Sanne voegt zich bij coaches Marco Borsato, Anouk en Ali B. Het nieuwe seizoen is vanaf maart 2020 te zien op televisie.

Nog even voor de leuk een stukje van het origineel:

Dit bericht bekijken op Instagram “Memories” music video OUT NOW 🎥 link in bio Een bericht gedeeld door Maroon 5 (@maroon5) op 8 Okt 2019 om 9:50 (PDT)

