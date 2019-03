Maroeska van ‘Heel Holland bakt’ opgelicht door zakenpartner: ‘Slapeloze nachten’

Maroeska Metz kennen we natuurlijk van het afgelopen seizoen van ‘Heel Holland bakt’, waarin ze met stip de meest besproken kandidate was. Ze kreeg bakken met kritiek over zich heen, omdat ze ‘te goed’ zou zijn voor de competitie. Helaas is dat niet het enige wat de bakster voor haar kiezen kreeg, ook financieel gezien heeft ze een hoop te verduren gehad.

De kijkers vonden Maroeska een valsspeler, omdat ze al een eigen kookboek zou hebben. Veel trok de amateurbakker zich er niet van aan en schopte het uiteindelijk tot de finale. In een interview met De Telegraaf vertelt ze nu dat ze niet wakker heeft gelegen van de haatreacties. “Slapeloze nachten? Ben je gek! Moet je luisteren, ik ben net zestig geworden. Ik ben een vrouw met een verleden, maar ook met een toekomst. Je denkt toch niet dat ik van zoiets wakker ga liggen? De mensen die me voor oplichter uitmaken, vind ik zielig.”

Opgelicht

Maroeska is niet alleen creatief in de keuken. Ze is ook ontwerper van meubels, serviezen en sieraden en daarmee bezocht ze verschillende internationale beurzen en waren diverse musea geïnteresseerd in haar werk. In 2004 kwam haar succesvolle carrière tot een dieptepunt. De ontwerpster werd opgelicht door haar zakenpartner en kwam in geldproblemen. Er volgden jarenlange rechtszaken. “Elke week zat er wel een brief van de advocaat in de bus, inclusief de rekening. Daar kreeg ik wél slapeloze nachten van.”

Crisis

Tijdens de crisis van 2008 kon ze het hoofd maar amper boven water houden. “De schuld was enorm. Tienduizenden euro’s? Véél meer. Een halve ton? Dat kan ik niet zeggen, maar nóg hoger.” Ze verzorgde catering voor familie en vrienden om wat bij te klussen, maar uiteindelijk moest ze haar huis in Amsterdam-Zuid verkopen. Toen kwamen er betere tijden in zicht en kon Maroeska een deel van haar schuld afbetalen. Ze kan weer vol op dromen en staat zelfs open voor een eigen programma. “Een eigen kookprogramma op televisie? Graag! Of het nou voor de publieke omroep is of voor de commerciële, dat maakt me niet uit.”

