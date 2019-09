Prachtig plaatje: Marly van der Velden deelt zoete foto met beide dochters

Marly van der Velden (31) kennen we natuurlijk als Nina Sanders uit ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. In de soapserie is ze de trotse moeder van Nola, Max en stiefzoon Manu, maar in het echte leven heeft de actrice ook twee prachtige kids. En die zet ze even flink in het zonnetje op Instagram.

“Alles!”, schrijft Marly bij een liefdevolle foto met haar dochters. Op het kiekje is te zien hoe ze met haar kinderen in een grote hangmat ligt en beiden dicht tegen zich aan houdt.

Smelt

De volgers van Marly hebben alleen maar lovende woorden over voor het plaatje. “Zooo schattig!”, reageert een fan. Anderen noemen de foto “liefdevol” en “prachtig”. Ook benadrukt iemand: “Geweldig gevoel! #mothergoals”

Happy family

Marly heeft twee dochters met haar geliefde Mike. De oudste, Sammy-Rose, werd in september 2014 geboren; Jackie-Rey kwam in oktober 2017 ter wereld.

Burn-out

De geboorte van de tweede in combinatie met het opzetten van een online platform én een grote verbouwing van hun nieuwe huis hakte er flink in bij de kersverse vader. Het moment dat de investeerder van zijn platform tóch besloot zich terug te trekken, ging het mis met Mike. “Toen stortte ik in”, vertelde hij destijds aan RTL Boulevard. “Dat was voor mij de druppel.” Uiteindelijk kreeg de vriend van Marly – met wie het inmiddels gelukkig beter gaat – zelfs het gevoel dat hij niet meer kon ademhalen. “Het voelt alsof je verdrinkt. Dat ging gepaard met hartkloppingen en toen ging ik bijna out.”

Lastig

Die burn-out was niet alleen ontzettend zwaar en heftig voor Mike, maar óók voor zijn vriendin. “Je kunt niks”, aldus Marly. “Dat was ook best wel lastig soms. Dat ik dacht: hoe kan ik je helpen?”

Beeld: ANP, Instagram