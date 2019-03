Marly van der Velden doet voor het eerst boekje open over burn-out partner

Dar haar soappersonage Nina Sanders een veelbewogen leven heeft, moge duidelijk zijn. Maar Marly van der Velden heeft in het echte leven ook een zware periode achter de rug. Haar vriend Mike kampte namelijk met een burn-out, waarover de actrice nu voor het eerst uit de doeken doet.

Voor meer rust en regelmaat verhuisden Marly en Mike een tijdje geleden vanuit het drukke Amsterdam naar het Gooi. De grote verbouwing ervan, in combinatie met het opzetten van een nieuw online platform én een tweede kindje, gooide alleen roet in het eten wat betreft de gezondheid van Mike.

Alsof je verdrinkt

Het moment dat de investeerder van zijn platform tóch besloot zich terug te trekken, ging het mis met Mike. “Toen stortte ik in”, vertelt hij aan RTL Boulevard. “Dat was voor mij de druppel.” Uiteindelijk kreeg de vriend van Marly – met wie het inmiddels gelukkig weer wat beter gaat – zelfs het gevoel dat hij niet meer kon ademhalen. “Het voelt alsof je verdrinkt. Dat ging gepaard met hartkloppingen en toen ging ik bijna out.”

Die burn-out was niet alleen ontzettend zwaar en heftig voor Mike, maar óók voor zijn vriendin. “Je kunt niks”, zegt ze. “Dat was ook best wel lastig soms. Dat ik dacht: hoe kan ik je helpen? En dan zei hij: maar je kunt ook niet helpen. Alleen ondersteunen waar mogelijk is.” Dat deed ze dan ook zo veel mogelijk én ze probeerde hem zo goed mogelijk te begrijpen. Maar dat was ook niet altijd even gemakkelijk. “Dat je denkt: kom op. Soms begreep ik het ook echt niet. Dan legde Mike het me uit.”

