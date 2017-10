Marlijn Weerdenburg openhartig over moederschap

Marlijn Weerdenburg is nu vier weken moeder van Teun en heeft daar geen moment spijt van. Een jaar geleden ging ze in het programma Dolende dertiger op zoek naar antwoorden op vragen als: wil ik wel een kind? ‘Tijdens het maken van dat programma dacht ik al: ik moet niet twijfelen, ik moet gewoon leven en keuzes maken. Kijk me nu, ik ben zo blij dat ik heb durven kiezen’, zegt de Hotel Romantiek-presentatrice in het AD.

Bijzondere gesprekken

Marlijn was zwanger tijdens de opnames van Hotel Romantiek, waarbij alleenstaande senioren op zoek naar de liefde in een hotel bijeen waren gebracht. “Elke ochtend bij het ontbijt kwamen ze op me af, voelden ze aan mijn buik. Ja dat ik zwanger was tijdens de opnames, leverde bijzondere gesprekken op. Dat mensen een kindje waren verloren of dat het nooit was gelukt. Ik besefte nog meer dat ik een méns aan het maken was.”

Niet anders meer

Marlijn is voorlopig nog met verlof en geniet met volle teugen van het moederschap. ‘Ik begin in december weer met werken, ik wil eerst echt mijn draai vinden met Teun. Ik wil er niet half bij zijn. Ik heb lang genoeg zo geleefd. Hup door, ik moet gezien worden. Maar nu laat ik me zonder moeite opslokken door die kleine. Ik zou niet anders willen.’

Hoopje geluk. ✨ A post shared by Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) on Oct 10, 2017 at 9:26am PDT

Bron: ANP, Beeld: ANP, Instagram