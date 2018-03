‘Marlijn Weerdenburg nieuwe presentatrice Wie Is De Mol’

Nu presentator Art Rooijakkers de transfer van NPO naar RTL heeft gemaakt, komt er daarmee een felbegeerde plaats bij het programma Wie Is De Mol vrij. Maar wie o wie zal het gaan worden? Marlijn Weerdenburg laat in ieder geval alvast weten erg geïnteresseerd te zijn in de job. ‘Dat wil toch iedereen?’

Na het onwijs populaire programma zeven jaar te hebben gepresenteerd, geeft de presentator het stokje nu over aan iemand anders. Hoewel er een grote kans is dat zijn opvolger allang is gekozen – de naam van Jan Versteegh is al meermaals gevallen – zou Marlijn het alsnog fantastisch vinden als er eindelijk weer een vrouw wordt gevraagd.

Vrouw aan het roer



‘Ik zou het leuk vinden als een vrouw het presenteert. Angela Groothuizen begon er ooit mee en toen kwamen de mannen. Dan moet er nu weer een vrouw komen.’ De actrice, die zelf overigens de finale haalde tijdens het vijftiende seizoen van Wie Is De Mol, zou dan ook geen moment twijfelen als zij zou worden gevraagd. ‘Ja natuurlijk zou ik het willen. Iedereen wil Wie Is De Mol? presenteren toch?’.

