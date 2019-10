Hahaha: Marlijn Weerdenburg krijgt jurk niet uit na Televizier Gala

Je kent het wel, je hebt je in een supermooie jurk gehesen en laat je vriendin de rits op je rug even dichtmaken. Je gaat uit, straalt, zwiert en shinet als een malle, maar dan kom je thuis. Alleen. Hoe de hell krijg je dat kreng dan weer uit? Niet dus, zo ondervond actrice en presentatrice Marlijn Weerdenburg gisteravond.

Marlijn zit in de rats. Eh, rits. Rats!

In een prachtige gouden jurk verscheen ze gisteren op de rode loper bij het 54e Televizier-Ring Gala (een avond vol hilarische én gênante momenten die wij voor je op een rij zetten). Met rapper Akwasi, want vriendlief Paul zat op dat moment in het buitenland. Ze had een heerlijke avond en strompelde rond een uur of drie ’s nachts pas de drempel van haar huis over. Heel erg toe aan een bed een goede portie slaap stommelde ze richting slaapkamer, waar ze tot de conclusie kwam dat er niemand was om haar uit haar jurk te helpen.

‘I woke up like this’

Of Marlijn eerst nog flink geworsteld heeft om zichzelf te bevrijden, of zich al snel neerlegde bij haar nieuwe glamour-pyjama, weten we niet. Wel weten we dat haar visagist haar vanmorgen na drie uur slaap bevrijd heeft uit het glitterende geval, om haar vervolgens klaar te stomen voor weer een nieuwe werkdag vol opnames. “The morning after. Zo verkreukeld trof mijn visagist mij vanochtend aan na drie uur slaap”, schrijft ze bij een hilarische foto, gevold door de hashtags glamourlife, geslapeninmijnjurk, deritswerktenietmee en iwokeuplikethis.

Dit bericht bekijken op Instagram … Een bericht gedeeld door Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) op 9 Okt 2019 om 6:04 (PDT)

Toen Marlijn nog ongekreukt voor de pers poseerde:

