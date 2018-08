Wow: Mariska Bauer showt slanke lijf op vakantie

De familie Bauer is op vakantie en delen hiervan volop de leukste kiekjes. Het zonnetje schijnt en Mariska ligt daarom heerlijk in het water hiervan te genieten.

En dat doet ze op een speciaal luchtbed in de vorm van een schelp. Haar volgers zijn onder de indruk van hóe goed Mariska er nog uitziet na het hebben van vier kinderen. Presentator Viktor Brand kan het niet laten hier iets over te zeggen. ‘Is dat nou Sylvie?!’, schrijft hij gekscherend. Ook stylist Maik de Boer vraagt zich af waar ze die kinderen allemaal heeft gelaten: ‘Hebben die kids in je oren gezeten? #straklijf #😍’

