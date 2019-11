Marieke Elsinga in tranen na opmerking Mattie Valk over liefdesleven

Radio-dj Mattie Valk (34) werd onlangs in een interview gevraagd of hij op zijn radiocollega Marieke Elsinga (33) zou kunnen vallen. Daarop antwoordde hij dat hij niet wist wat hij zou kunnen toevoegen aan haar leven. Dat antwoord deed Marieke verdriet.

‘Marieke heeft alles voor elkaar’

“Toen Mattie in een interview werd gevraagd of hij op mij zou kunnen vallen, antwoordde hij: ‘Ik zou niet weten wat ik nog zou kunnen toevoegen aan het leven van Marieke, want zij heeft alles al voor elkaar'”, vertelt de 33-jarige Elsinga in gesprek met JAN. “‘Ze weet wat ze wil, ze heeft een huis, een baan.'”

Verdrietig

Toen de RTL Boulevard-presentatrice dit las, had ze naar eigen zeggen “wel even tranen”. Volgens Marieke vertelde Mattie – die inmiddels wel weer gelukkig is in de liefde – toen dat hij het juist als compliment bedoelde. “Maar ik vond dat een verdrietige kijk op mijn bestaan. Want stel dat elke man zou denken: ik kan aan het leven van Marieke niks meer toevoegen, dan ben ik een verloren zaak.”

Tien jaar vrijgezel

Momenteel mist Marieke, die nu ruim tien jaar vrijgezel is, iemand die liefde aan haar leven zou kunnen toevoegen. “Wat een man zou kunnen toevoegen aan mijn leven, is liefde. Een arm om elkaar heen, naar elkaar luisteren, elkaar advies geven. Een man die zegt: ik zie je elke dag vermoeider thuiskomen, moeten we het er niet even over hebben. Gaat het wel goed? Dat mis ik.”

Gezin nog in verschiet

Mocht de presentatrice nu iemand tegenkomen, dan verwacht ze wel dat haar relatie zich in een sneller tempo ontwikkelt. “Dan ga je sneller samenwonen, begin je eerder aan een gezin. Dus ik heb het gevoel dat dat allemaal nog in het verschiet ligt.”

