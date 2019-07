Marieke Elsinga krijgt ‘mooiste cadeau ooit’ van Mattie: ‘Ik moet ervan huilen’

Vrijdag 12 juli is een dag om nooit te vergeten voor Marieke Elsinga. Niet alleen mag ze 33 kaarsjes uitblazen, óók heeft ze naar eigen zeggen “het mooiste cadeau ooit” gekregen van niemand minder dan haar geliefde ‘Qmusic’-collega Mattie Valk.

Marieke mag dan wel jarig zijn, maar heeft wél gewoon de ochtendshow van Qmusic moeten presenteren. Daarin is te horen hoe ze een bijzondere LP als verjaardagscadeau krijgt van Mattie.

Goede vriendin

Bij zijn cadeau heeft Mattie een lieve boodschap voor de presentatrice. “Op deze plaat staat een van jouw favoriete liedjes: Daughtry met Home“, begint de radio-dj. “Je weet dat ik me weleens zorgen maak of je weleens onthaast, of je weleens stilstaat en of je het een beetje toestaat om sommige dagen op 50 procent te draaien. Want dan ben je nog steeds een van de beste in je vak en nog steeds een mega goede vriendin.”

Thuis

Mattie vervolgt: “Als jij wil thuiskomen, zoek jij je mensen op. En dus staan de belangrijkste mensen voor jou ook op deze plaat. Zij hebben allemaal een bericht voor je achtergelaten en ik hoop dat als je thuis mist, je even deze plaat pakt en weer even dat geborgen gevoel krijgt van thuis zijn, waar de helft van Marieke ook gewoon genoeg is.” Dat raakt de jarige jet. “Ik moet er gewoon van huilen”, zegt ze.

Tranen

Van het radiofragment zijn ook videobeelden, die deels geplaatst zijn op Instagram. “Bedankt voor het mooiste verjaardagscadeau ooit!”, schrijft Marieke erbij. Ook fans vinden het een prachtig presentje van Mattie. “Wat een onwijs mooi en liefdevol cadeau”, klinkt het. “Ik zit hier met tranen in mijn ogen.”

Lucky me, I'm 33 🤸🏽‍♂️

Beeld: ANP, Instagram