Marieke Elsinga over single zijn: ‘Ik heb het weleens moeilijk als vriendinnen kinderen krijgen’

Marieke Elsinga (32) heeft met haar werk als radio-dj en presentatrice van RTL Boulevard een druk bestaan. Zo druk, dat er geen plek lijkt te zijn voor een liefde. Maar toch vertelt ze in een nieuw interview openhartig dat ze dat toch wel mist.

‘Jammer’

In een interview in &C vertelt Marieke dat ze het toch wel jammer vindt dat ze nog vrijgezel is. “Dat durf ik best toe te geven.” Dat heeft weinig te maken met haar kinderwens. “Ik maak me niet echt druk over die kinderwens. Al is het weleens moeilijk dat vriendinnen om me heen kinderen krijgen, hoe leuk ik dat ook vind. Als ik zo lief baby’tje om iemands nek zie hangen, heb ik soms wel het gevoel: ik loop achter.”

Gekwetst

De presentatrice vertelt dat ze niet snel verliefd wordt door dingen die er in het verleden zijn gebeurd. “Ik ben ook gekwetst door de dingen die niet zijn gelukt in de afgelopen jaren, dus mijn deur zwiert wel iets minder snel open. Ik wil graag open en onbevangen blijven, maar elke keer dat iemand zegt: ‘Ik vind je wel leuk maar niet leuk genoeg’, vormt zich toch een klein littekentje op je hart.” Ze zegt dat ze daarom ook niet meer uitgebreid vertelt over haar dates, omdat ze niet steeds weer wil vertellen dat het niets is geworden.

Zou Domien ‘m zijn?

Daar lijkt ze nu een klein beetje op terug te zijn gekomen, want ze is door radio-dj Domien óp de radio op date gevraagd. Die date staat voor januari gepland, wij zijn zeer benieuwd…

Bron: Libelle | Beeld: Flair14