Puur natuur: Marieke Elsinga deelt make-uploze selfie

Het weekend zit er helaas op, ook voor het radioduo Mattie Valk (34) en Marieke Elsinga (33). Met een reeks foto’s blikken de twee terug op de afgelopen vrije dagen, en daar zit onder andere een kiekje van de radiopresentatrice tussen zónder make-up.

Op de kiekjes is te zien hoe nieuwslezeres Annemarie Rozing een heerlijke wandeling heeft gemaakt, Mattie zijn fanatieke kant heeft laten zien achter een flipperkast, en Qmusic’s Joe Stam en Tom de Graaf samen hebben genoten van een biertje. Maar de opvallendste foto uit de reeks is die van Marieke. Zij toont haar look zónder mascara, lipstick en andere opsmuk.

Krant

Toch is dat niet het eerste wat de volgers van Mattie en Marieke opvalt aan het kiekje van de brunette. De foto is door de selfiecamera in spiegelbeeld genomen, wat ervoor zorgt dat de krant er nogal vreemd uitziet. Op de vraag wat hun fans dit weekend gedaan hebben, reageert iemand dan ook grappend: “Krant gelezen, maar niet ondersteboven”. Ook een andere volger steekt de draak met de tevens RTL Boulevard-presentatrice. “In ieder geval geen krant op zijn kop lezen, Marieke.”

Dit bericht bekijken op Instagram Hoe zag jouw weekend eruit? 😁 Tot morgen! Een bericht gedeeld door Mattie & Marieke (@mattiemarieke) op 6 Okt 2019 om 7:26 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram