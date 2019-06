Marieke Elsinga post huilfoto op Instagram met belangrijke boodschap

Marieke Elsinga heeft het gehad met alle perfecte plaatjes die de revue passeren op Instagram. Daarom deelt de presentatrice een échte foto, waarop ze haar kwetsbare kant toont.

Op het kiekje is de brunette te zien met uitgelopen mascara. “Op social media lacht iedereen. Wie maakt er immers een foto als je huilt? Toch is huilen soms zalig.”

Niks aan de hand

Marieke geeft toe ook momenten te hebben waarop ze minder lekker in haar vel zit. “Ook ik ben weleens verdrietig, saggo, eenzaam. Net nog.” Wel wil ze haar volgers geruststellen: “Om niks hoor. Maar tranen zie je nooit op Insta. Dus daarom. En no worries: niks aan het handje.”

‘Jankerd’

Haar volgers kunnen zich maar al te goed vinden in de woorden van Marieke. “Precies! Niemand is waterproof…💋”, reageert Fatima Moreira de Melo. Ook Leco van Zadelhoff steekt haar een hart onder de riem: “Heerlijke leuke lieve echte vrouw!!!” Chantal Janzen steekt de draak met Marieke, namelijk door haar een “jankerd” te noemen. Collega en goede vriend Mattie Valk wil wel even zeker weten dat echt alles weer oké is. “Je bent een topper. En kunnen we het hier morgenochtend even over hebben? 😘”

