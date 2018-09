Geen spat veranderd: Marieke Elsinga deelt foto uit oude doos

Marieke Elsinga kennen we vandaag de dag natuurlijk als presentatrice van ‘Adam zkt. Eva VIPS’ en ‘RTL Boulevard’, maar is ook een geliefde radio-dj. Bij Qmusic – de zender waar de brunette te horen is – staan deze week de hits uit de zero’s centraal, wat Marieke als een goede reden zag om de oude fotoboeken in te duiken.

Op Instagram heeft de presentatrice een van haar vondsten gedeeld. ‘Deze week de QTOP500 van de zero’s’, schrijft ze erbij. ‘Dit was ik in early zero’s. Schoolfoto 2001, 15 jaar.’

Complimenten

Volgens haar volgers ziet Marieke er nog net zo uit als vroeger. ‘Je bent helemaal niets veranderd qua gezicht, je bent nog steeds een knappe vrouw’, schrijft iemand. Een ander: ‘How cute! Die lach is niets veranderd.’

Herken jij haar ook meteen?

Beeld: ANP, Instagram