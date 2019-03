Marianne Thieme openhartig over ziekte, scheiding en huidige liefdesleven

Een spreekbeurt vond ze heel eng, maar Marianne Thieme (47) stond vroeger al op de barricades tegen dierenleed. En ze is een volhouder: ondanks spottende reacties over haar partij, een scheiding en een ziekte gaat ze er vol voor in Den Haag. “Als ik aan het werk ben, parkeer ik mijn scheiding even. Thuis komt mijn verdriet eruit. Ik heb er ook geen probleem mee om dat aan mijn kinderen te laten zien.”

Marianne is lid van de zevendedagsadventisten, een religieuze stroming die de zaterdag als rustdag kent. Twintig jaar geleden kwam het op haar pad. “Ik ben gelovig opgevoed en was van kinds af aan dierenbeschermer, en op een gegeven moment vond ik daar deze kerk bij. Het is een groene stroming waar veel vegetariërs bij zitten, dus dat past heel goed bij elkaar. En daar schaam ik me ook niet voor. Dit ben ik. En in deze tijd van identiteitsdiscussies vind ik dat je geloof daar ook bij hoort. Iedereen mag zijn zoals ie is.”

Als je graag je authentieke, imperfecte zelf aan de wereld wilt laten zien, waarom vind je het dan zo moeilijk om te zeggen wat voor ziekte je had?

“Dat is zo privé, iets tussen mij en de arts. Mensen hoeven van mij niet hun hele hebben en houden op tafel te leggen. Je hoeft niet je vuile was buiten te hangen en te vertellen wanneer je voor het laatst naar de wc bent geweest of wat je in bed doet. En ziekte is ook privé. In het boek De kracht van kwetsbaarheid gaat het erom dat je op een bepaalde manier met tegenslag om weet te gaan, waardoor je sterk en krachtig blijft.”

En ook om je er niet voor te schamen en die tegenslag dus te delen, toch?

“Met je dierbaren ja, maar niet met Jan en alleman. Dat doe ik met mijn vrienden of kinderen.”

Op haar 30ste werd Marianne moeder van Annika, vernoemd naar het vriendinnetje van Pippi Langkous. Als Annika 3 is, gaan haar ouders uit elkaar. Al gauw ontmoet Marianne Jaap, met wie ze later trouwt en ook een dochter krijgt: Amélie, vernoemd naar de gelijknamige film. Ze zaten samen op de bank toen de muziek van Amélie klonk en het gesprek op kinderen kwam. Eigenlijk lag het niet in de planning om nog een keer moeder te worden, Marianne was 39, maar van Jaap wilde ze toch wel heel graag een kind. Met Jaaps tweelingdochters uit een eerdere relatie, Annika en Amélie vormden ze 10 jaar lang een gezin. Totdat ze 1,5 jaar geleden besloten te scheiden. Maar daar wil Marianne het verder niet over hebben. “Ik ga niet over mijn scheiding praten. Ook dat is privé.”

Hoe gaat het nu in je liefdesleven?

“Ik ben nu samen met Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie, red.). Dat is erg leuk. We hebben dezelfde idealen. Ik ben blij dat ik iemand in mijn leven heb die ook zo ontzettend strijdt voor een betere wereld. Hij is een heel fijn mens.”

Wanneer sloeg de vonk over?

“God, dat weet ik niet meer precies. Hoelang komt hij nu bij ons over de vloer? Ik denk een jaartje. Ik houd het niet zo bij. Hij is heel actief en erg idealistisch. Het is een warm mens en je kunt erg met hem lachen.”

Kon je toen je ziek was makkelijk patiënt zijn bij hem?

“Ja, ik vind het heerlijk om in de watten te worden gelegd op het moment dat ik moe op de bank lig. Het is belangrijk om in relaties te geven, maar soms is het ook lekker om jezelf te laten verzorgen. Volgens mij loopt dat allemaal lekker bij ons.”

Tekst: Nathalie Huigsloot | Fotografie: Esmée Franken