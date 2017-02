Mariah Carey: “Mensen met een kantoorbaan zal ik nooit begrijpen!”

Mariah Carey heeft in het blad Rolling Stone een opvallende uitspraak gedaan. Naar aanleiding van een vraag over het fiasco met oudejaarsavond op Times Square in New York, liet de zangeres wetten het ‘nooit te kunnen overleven in de echte wereld’. Say what?

Technische fout

De blondine deed tegen het tijdschrift Rolling Stone een boekje open over het drama, wat destijds plaatsvond op live-televisie. Mariah beweerde toen dat het allemaal te maken had met technische mankementen, waardoor de zangeres zichzelf niet goed kon horen. Maar dit kunnen volgens haar mensen die zich niet in de muziekwereld begeven nooit begrijpen.

De echte wereld

“Het is iets dat ik niet aan de hele wereld uit kan leggen. Ze gaan dat niet snappen, omdat het niet is wat ze doen. Net zoals ik iemand met een kantoorbaan niet zou begrijpen en niet zou weten hoe dat moet. Ik ben letterlijk niet in staat om in de echte wereld te overleven.”

Vreselijke chaos

Ook laat Carey weten dat nu ze ouder is, steeds minder geeft om kritiek. Toch achtervolgt het incident haar nog altijd. “Als alles niet zo’n vreselijke chaos was geweest, had ik er nog iets van kunnen maken. Zelfs de dansers hadden moeten stoppen met dansen en me dat fucking podium af moeten halen. Het was een zooitje, en ik neem dat iedereen kwalijk. En ik neem mezelf kwalijk dat ik niet al tijdens de repetities ben vertrokken.”

