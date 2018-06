Icoon Mariah Carey komt met ‘All I Want For Christmas Is You’-show naar Nederland

Mariah Carey heeft de afgelopen jaren niet altijd even goede kritieken gekregen op haar zangkunsten, maar je kunt niet anders dan ontkennen dat de Amerikaanse een ongekend stemgeluid heeft en een enorme lijst aan hits op haar naam heeft staan. Je kunt er dan ook gif op innemen dat de kaartjes voor haar vandaag aangekondigde kerstconcert in Amsterdam in no time uitverkocht zullen zijn aanstaande vrijdag.

Tweede tour

Mariah Carey staat eind dit jaar, op 13 december, met haar All I Want For Christmas Is You-kerstshow in de Amsterdamse Ziggo Dome aan, meldt organisator Mojo vandaag. Carey toerde vorig jaar al langs onder meer New York, Parijs, Manchester, Londen en Las Vegas met haar kerstshow, waarin ze zowel haar eigen kerstliedjes als klassieke hits ten gehore brengt. Voor deze tweede tournee heeft de zangeres naast Nederland ook Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en België aan de lijst met steden toegevoegd.

Kaartverkoop

All I Want For Christmas Is You is een van de meest iconische kerstliedjes van de afgelopen decennia. Bijna jaarlijks weet de klassieker weer de top vijf van de Single Top 100 te bereiken tijdens de kerstperiode. In 2016 stond het nummer zelfs een week op nummer 1. De kaartverkoop voor de show begint vrijdag. Wie gaat de strijd aan op Ticketmaster?

