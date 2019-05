21 jaar liefde: Marco Borsato viert huwelijksjubileum met prachtige trouwfoto’s

Het is feest in huize Borsato, want Marco en Leontine zijn vandaag 21 jaar getrouwd! Deze mijlpaal moet natuurlijk gevierd worden en dat doet de zanger alvast met een terugblik op hun grote dag.

Op Instagram plaatst Marco een aantal trouwfoto’s die samen zijn gevoegd tot een video. “21 jaar getrouwd met deze prachtige vrouw, de liefde van mijn leven per sempre e sempre!”, schrijft hij erbij. “Ik hou nog steeds zo veel van deze vrouw! ❤️ #venetie #venezia #liefdewintaltijd #22mei”

Felicitaties

Tout bekend Nederland verzamelt zich onder de post om het koppel te feliciteren. Zo schrijft Renate Gerschtanowitz: “Happy anniversary!” Ook Trijntje Oosterhuis laat natuurlijk van zich horen. “Gefeliciteerd 💋❤️💋”, aldus de zangeres. Nicolette van Dam reageert met de woorden: “Mooie lieve schatten! Gefeliciteerd ❤️❤️❤️”

Happy family

Marco en Leontine stapten op 22 mei 1998 in het huwelijksbootje. Samen kregen ze drie kinderen: zoons Luca (20) en Senna (17), en dochter Jada (16).

Beeld: ANP, Instagram