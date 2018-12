Happy birthday! Marco Borsato feliciteert ‘zijn’ Leontine met reeks romantische foto’s

Het is feest in huize Borsato, want Leontine mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen! Marco laat de dag natuurlijk niet geruisloos voorbij gaan en deelt ter ere van de verjaardag van zijn vrouw een reeks romantische kiekjes.

‘Mijn lieve schat en de liefde van mijn leven is jarig vandaag!’, schrijft de zanger bij een tiental foto’s. ‘Gefeliciteerd mooi mens, trots op jou en onze kindjes. Wat een geweldige maand om jarig te zijn xxx.’

Gefeliciteerd

Niet alleen Marco maar ook zijn fans wensen Leontine een fijne verjaardag toe. ‘Wat een mooie foto’s van een mooi stel! Van harte! Een fijne dag met elkaar’, klinkt het. Een ander schrijft: ‘Gefeliciteerd met de mooiste vrouw van Nederland.’

