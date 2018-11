Meezingen met Marco Borsato is altijd fijn, maar in een stadion met 50.000 anderen is het ronduit magisch. Daarom goed nieuws voor alle fans: Marco keert na 15 jaar terug met een concert in de Rotterdamse Kuip.

Lees ook

Eíndelijk: Ticketmaster komt met oplossing tegen doorverkoop concertkaartjes

Mooi rijtje

Op 29 mei 2019 beklimt de zanger na 15 jaar voor de tiende keer het iconische podium. Hij kan niet wachten, laat Marco weten tegenover AD. “Het stadion dat open is, waar je de buitenlucht voelt, waar je de gladiatoren bij wijze van spreken voelt aankomen. Het geluid, de mensen, de tribunes die meedeinen. Dat stadion heeft een ziel. Het is geschiedenis, want hoeveel voetbalwedstrijden zijn daar niet gespeeld? Welke artiesten hebben daar allemaal niet opgetreden? Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner. Een mooi rijtje hoor.”

Belofte maakt schuld

In 2004 (foto) beloofde de zanger stadiondirecteur Jan van Merwijk al terug te keren. Dan heeft hij namelijk het record aantal optredens van The Rolling Stones in de Kuip verbroken. Het mocht dus alleen éven duren… Maar hij maakt er dan ook meteen een extra groot spektakel van en neemt flink wat versterking mee. Marco verschijnt volgend jaar met in ieder geval André Hazes, Lil Kleine en Di-rect op het podium; niet bepaald de minsten.

Advocaat en putjesschepper

Hoewel hij al in 2002 al een gevestigde naam was, ziet Marco zijn concertreeks van toen als een keerpunt. “Het is het eerste moment waarop ik mijn successen echt vierde en met iedereen. Of je nu advocaat was, of putjesschepper, het was oké om naar Borsato te gaan. Het kón, je hoefde je niet te schamen. Huwelijken zijn er ontstaan, zo bleek later uit kaartjes en e-mails die ik kreeg. Er ontstond daar een wij-gevoel, een verbroedering. Dat wil ik weer. Een concert dat recht doet aan dat gevoel van toen. En het mooie: fans van destijds kunnen nu met hun kinderen komen.”

Extra concerten?

Zijn kinderen vinden dan ook dat die elfde keer er óók moet komen. “Laat ik er nu eerst maar één keer gaan staan. De tijden zijn veranderd, er zijn meer acts dan ooit, maar natuurlijk, de ambities zijn er.” Dromen zijn bedrog, maar het zou ons niet verbazen als dat tiende concert in mum van tijd is uitverkocht. De kaartverkoop start op 16 november om 09.00 uur – succes in de virtuele wachtrij!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte