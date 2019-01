Marco Borsato: ‘Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks’

Vorige week biechtte Marco Borsato op dat hij weleens met iemand gekust had tijdens zijn relatie. Toch betekent een slippertje niet meteen het einde van zijn huwelijk, zo denkt de zanger.

In een interview vertelt Marco: ‘Ik denk dat onze relatie dat kan hebben.’ In LINDA. zei Borsato ook al eerder over een mogelijke misstap: ‘Leontine en ik zijn samen sterk genoeg om zoiets te overwinnen. Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks, maar het is nog iets anders om dat als gegeven te accepteren.’

Ruzie

Het stel is alweer bijna 21 jaar getrouwd en al die tijd is er natuurlijk af en toe weleens wat ruzie. Toch gaat dat dan nooit echt over grote zaken. Leontine: ‘Het gaat heel vaak over stomme kleine dingetjes, zoals dat Marco de dop niet op de tube doet of te veel boter gebruikt als hij een lekker vleesje bakt.’

Bron: RTL Boulevard, Story | Beeld: ANP