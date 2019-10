Marco Borsato drukt geruchten over huwelijksproblemen de kop in

Hoewel Marco en Leontine Borsato alweer twintig jaar getrouwd zijn, gaan er al langere tijd geruchten over huwelijksproblemen. In een recent interview met Ruud de Wild laat Marco zich hier uitgebreid over uit.

Geen angst

Hij laat weten dat er niets van waar is. Sterker nog: de zanger is er van overtuigd dat de twee bij elkaar horen. In de podcast 30 minuten rauw vertelt Marco dat hij absoluut niet bang is om zijn vrouw kwijt te raken.

‘Net een kameleon’

“Ze is geen teaser. Ze is niet iemand die je ongemakkelijk laat voelen of je het gevoel geeft dat je niet van haar bent”, meent Marco. “Het tegendeel is zelfs waar. Ze straalt altijd uit: je bent voor mij alles. Die onrust voedt ze nooit.” De zanger is vooral gek op de veelzijdigheid van zijn vrouw. “Ze heeft ontzettend veel humor en ze is beeldschoon, ze is net een kameleon. Ik ken weinig vrouwen die zoveel variaties van zichzelf zijn.”

Lees ook

Liefdevolle vakantiekiekjes: Marco en Leontine kunnen niet van elkaar afblijven in Italië

Iemand anders gekust

Het is overigens niet de eerste keer dat Marco reageert op de vermeende huwelijksproblemen tussen de twee. In het SBS6-programma Saved by the bell vertelde de zanger dat hij weleens iemand had gekust van wie hij later dacht: dat had ik beter niet kunnen doen. Desondanks liet Leontine weten dat er geen sprake is van een scheurtje in hun relatie. “Wij zijn twintig jaar samen, wij gaan met elkaar door dik en dun”, vertelde ze destijds aan Weekend.

Dit bericht bekijken op Instagram La nostra famiglia ❤️ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 16 Aug 2019 om 10:21 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP