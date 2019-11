Marco Borsato over huwelijk: ‘Je weet pas wat je aan elkaar hebt als je onder druk komt te staan’

Niet lang geleden was het ’t gesprek van de dag: de scheve schaats die Marco Borsato (52) had gereden toen hij al samen was met Leontine (51). Destijds deed hij er al een boekje over open, maar nu heeft de zanger nogmaals verteld over de invloed die de affaire heeft gehad op zijn huwelijk.

In een podcast van FunX vertelt Marco openhartig. “Het is voor mensen heel lastig in te schatten wat de druk van de buitenwereld met je doet.” Hij geeft toe: “Succes, roem, vrouwen en geld: dat kan een giftige cocktail zijn.”

Liefde van m’n leven

Toen zijn managementbedrijf TEG failliet ging, gingen de zanger en zijn geliefde helemaal door een moeilijke periode. Eerder bekende hij dan ook dat zijn affaire met pianiste Iris Hond toen begon. “Je weet pas wat je aan elkaar hebt als je onder druk komt te staan”, zegt Marco over zijn relatie met Leontine. “Er zijn momenten geweest dat we het lastig hebben gehad en dat het moeilijk was. Maar dit is gewoon echt de liefde van m’n leven.”

Toegevoegde waarde

Wat volgens Marco de sleutel is voor een sterke relatie? Een goede communicatie. “Er is nooit twijfel geweest over de liefde tussen ons. Ik heb aan ons nooit getwijfeld”, aldus Borsato. “Je moet een toegevoegde waarde zijn aan elkaars leven. Als je elkaar in de weg zit en je bent beter af zonder, dan is dat soms beter. Alleen dat was bij ons nooit het geval.”

Affaire

In weekblad Privé onthulde Marco ongeveer een maand geleden een affaire te hebben gehad met Iris Hond. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien”, aldus de zanger in een verklaring. “Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren.” De affaire met de pianiste zou tien jaar geleden zijn begonnen, ten tijde van het faillissement van Marco’s managementbedrijf TEG. Ook Iris deed een boekje open. “Samen konden wij goed praten over wat er in onzer beider levens gaande was”, vertelde ze. “Een bijzondere band zoals deze tussen twee mensen kan ontstaan in een bepaalde fase in je leven.”

