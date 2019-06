Marco Borsato bevestigt verrassingsoptreden Pinkpop

Er gingen al aardig wat geruchten rond over een mogelijk optreden van Marco Borsato op Pinkpop. Meerdere bronnen meldden afgelopen dagen namelijk aan dagblad ‘De Limburger’ dat hij een gastoptreden zou geven tijdens de show van Armin van Buuren. Marco Borsato lijkt deze geruchten nu te hebben bevestigd.

Lees ook: 21 jaar liefde: Marco Borsato viert huwelijksjubileum met prachtige trouwfoto’s

Geheim

Op Twitter schrijft de zanger: “En ik maar denken dat het geheim was”, waarbij hij linkt naar een artikel over zijn verrassingsoptreden.

‘Marco Borsato verzorgt zondag verrassingsoptreden tijdens Pinkpop’

En ik maar denken dat het geheim was 😂😂😂 https://t.co/Bnsade7srt — Marco Borsato (@borsato) June 9, 2019

Debuut

Een officiële bevestiging is er overigens nog niet. Festivalbaas Jan Smeets kan dit namelijk niet bevestigen: “Ik weet het niet, er komen meer gasten bij Armin van Buuren”, zegt hij tegen BuzzE. “Hij heeft het in ieder geval niet tegen mij gezegd.”

Voor Marco is het zijn debuut op het festival in Landgraaf. Wel heeft Smeets vaker overwogen Marco uit te nodigen. “Maar ik wil hem dan alleen als headliner. Tot nu toe hebben we daar nooit plek voor gehad.” Wie weet dat de zanger in de toekomst wel op het affiche staat. “Ik sluit het niet uit.”

Marco sloot vorige week een serie van vijf concerten in De Kuip in Rotterdam af. Tijdens die shows was Armin van Buuren een van de vele gasten. De twee hebben momenteel samen met Davina Michelle, die op de eerste Pinkpopdag in actie kwam, een hit. Mogelijk komt ook zij het podium op.

Armin van Buuren

Armin van Buuren sluit zondag de tweede dag van Pinkpop af en krijgt hier uitzonderlijk lang de tijd voor. Het jubilerend festival heeft namelijk toestemming gekregen van de gemeente Landgraaf om door te gaan tot 1.30 uur. “Daar hebben we een speciale vergunning voor gekregen. Het is niet eerder gebeurd dat een act tot zo laat optreedt, dus dat is wel bijzonder”, zegt Jan Smeets.

Armin van Buuren neemt voor zijn optreden een aantal gasten mee, onder wie Van Halen-zanger David Lee Roth en Bonnie McKee van het nummer Lonely For You en Sam Martin van het nummer Wild Wild Son. En dus ook Marco Borsato.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte