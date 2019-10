Al langer wordt gefluisterd dat Marco Borsato niet altijd trouw is geweest aan zijn geliefde Leontine. Hoewel hij onlangs de geruchten over mogelijke huwelijksproblemen nog de kop indrukte, geeft hij nu toe een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond.

In weekblad Privé doet de zanger een boekje open. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien”, aldus Marco in een verklaring. “Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren.” De affaire met de pianiste zou tien jaar geleden zijn begonnen, ten tijde van het faillissement van Marco’s managementbedrijf TEG.

Sterker dan ooit

De zanger realiseerde zich uiteindelijk toch dat hij bij zijn vrouw Leontine het gelukkigst was. “Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit.”

Bevestigd door Iris

Ook Iris bevestigt in een verklaring het nieuws over de relatie met Marco. “Samen konden wij goed praten over wat er in onzer beider levens gaande was. Een bijzondere band zoals deze tussen twee mensen kan ontstaan in een bepaalde fase in je leven”, waarmee ook zij lijkt te refereren aan de moeilijke tijd rond Marco’s financiële tegenslag tien jaar geleden.

Bron & beeld: ANP, Instagram