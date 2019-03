Manon Meijers (en anderen) wóest over snoeiharde opmerking René van der Gijp

Voetbalanalist René van der Gijp maakte onlangs een héél lelijke opmerking over styliste Manon Meijers en haar vriend Guus Meeuwis in het programma ‘Veronica Inside’. Ze is woest (net als onder anderen Fred van Leer en kijkers van ‘VI’) en bijt van zich af op Instagram.

‘Ik heb een kutweek gehad’

René noemde Manon tijdens een uitzending de “omgebouwde broer” van Guus. Die opmerking schoot – begrijpelijk – bij Manon in het verkeerde keelgat. “Ondanks dat ik alle reden heb om het niet beleefd te houden, doe ik dat toch. Om meteen maar met de deur in huis te vallen: ik heb een kutweek gehad”, begint ze haar verhaal. “Afgelopen dinsdag achtte u het verschrikkelijk grappig om mij in uw voetbalprogramma (werkelijk geen idee wat ik daar precies mee te maken had?) finaal te schofferen. U noemde mij, terwijl u bijna stikte van het lachen, ‘de omgebouwde broer van Guus Meeuwis’ en ging he-le-maal stuk om mijn lengte.”

Stiletto-ster

Ze geeft toe dat het niet haar meest flatteuze foto was en dat ze niet zo van rode lopers houdt, maar dat wil niet zeggen dat anderen het recht hebben om zo onbeschoft te reageren op haar foto’s. Manon is misschien lang, maar daar is ze hartstikke trots op. “Ik draag namelijk, ondanks mijn 1 meter 84 (heeft u gelijk het antwoord) dolgraag stiletto’s”, legt ze uit. “Ik heb niet de gemiddelde lengte maar ben prima zelfverzekerd en dolgelukkig met mijn ellenlange benen die ik niet schroom te accentueren.”

‘Het kan me bal schelen’

Of ze daarmee mannen afschrikt? Ja, ontzettend veel mannen voelen zich daardoor geïntimideerd, maar dat geldt gelukkig niet voor haar vriend Guus. “Dat ik daarmee een flink stuk boven mijn man uit toren, kan me geen bal schelen. Mijn man vindt het geweldig en heeft voldoende zelfvertrouwen om zich daar niet minder mans door te voelen.”

‘Jongens onder elkaar’

“Eerlijk is eerlijk: ik vind ook van alles van uw uiterlijk, maar ik voel niet de infantiele en zielige behoefte om dat op nationale tv te verkondigen”, gaat de styliste verder. “Maak eens een grap die niet ten koste van iemand anders gaat. Om in voetbaltermen te blijven: scoor eens wat minder makkelijk.” Ze zou graag René een keer in levende lijven willen ontmoeten. Ze weet namelijk precies wat ze dan zal doen. “Dan zal ik u een stevige hand geven. En een ferm knietje. Jongens onder elkaar, René.”

Ook Fred is er klaar mee

Collega-stylist Fred van Leer heeft het inmiddels opgenomen voor Manon. Ook hij is het commentaar van de voetbalanalist helemaal zat. “Zeg René, doe ons allemaal een plezier en krijg jeuk”, deelt hij op Instagram. “Als je zo graag grapjes wil maken over het uiterlijk van anderen, koop eerst een spiegel”, vult hij dan nog aan. Hij kan op veel bijval rekenen van zijn volgers.

De reactie van Manon:

De reactie van Fred:

Enkele VI-kijkers zijn ook niet heel erg te spreken over René’s steeds hardere ‘grappen’:

Ik vind René van der Gijp de meest walgelijke man — N O A (@pappaloos) March 17, 2019

René vd Gijp zijn imago is tanende, dus moet hij steeds leukere grapje smaken. (ten koste van anderen). Gelukkig dat mensen dat niet deden tijdens jouw depressieve periode. #vdgijp https://t.co/AKoa9SLo03 — Joop Z (@JoopZeil) March 17, 2019

Vriendin Guus Meeuwis haalt uit naar René van der Gijp: ‘Ik heb een kutweek gehad’ >>> Goed zo Manon! Top! Aanpakken die gasten die alleen over uiterlijk grappen maken. Dit is kwetsend👍🏻❗️<<< https://t.co/B1smOAt9pL — Sander van Betten© (@SandervanBetten) March 17, 2019

