Eerder zei Xenia Kasper – de manager van Yolanthe – al tegen Story dat Yolanthe en Wesley niet gaan scheiden en nu benadrukt ze nog eens geen idee te hebben hoe het momenteel tussen de twee gaat. “Ik ben niet helderziend, het kan dus alle kanten op. Daarbij heb ik het woord scheiding nooit in de mond genomen.”

Begin maart was Xenia de boodschapper die naar buiten bracht dat Wes en Yo na een huwelijk van 8 jaar uit elkaar zouden gaan. Wat de reden van de breuk was, werd niet bekend, al stuurde de voetballer wél een cryptische boodschap de wereld in die de nodige vraagtekens opriep.

Hun zaak

Vanaf dat moment worden de lippen weer stijf op elkaar gehouden en de manager van Yolanthe wil dat ook graag zo houden. “Meer dan ik eerder vertelde, heb ik niet te zeggen”, laat ze weten aan AD. Of de twee volgens haar getrouwd blijven? “Daarover heb ik niets te zeggen. Het is mijn zaak ook niet.” Ook wil ze nogmaals duidelijk maken dat ze het woord ‘gescheiden’ nooit heeft gebruikt. “Ik heb nooit gezegd dat ze gaan scheiden, ze zijn uit elkaar en leven niet meer samen. Wat anderen er nu weer van maken, is hun zaak en zeker niet de mijne.”

Lees ook

Zó ziet de moeder van Yolanthe en Xelly eruit (na een bijzondere makeover)

Shock

Een aantal weken geleden ontplofte er een bom in showbizzland toen bekend werd dat Wesley en Yolanthe niet langer samen zouden leven. De liefde bloeide op tussen de twee in 2009 en een jaar later trouwde het stel in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, nabij Florence. In 2015 werd hun liefde bezegeld met een kindje, genaamd Xess Xava. Wesley had op dat moment al een zoon uit een eerdere relatie, Jessey.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl | Beeld: ANP