Manager Xenia Kasper: gebruikte coverfoto Wesley en Yolanthe is jaren oud

In het vandaag verschenen weekblad Privé staat op de cover een foto van Wesley Sneijder, zijn vrouw Yolanthe en hun zoontje Xess Xava. In het artikel vermeldt het fotobijschrift dat de foto anderhalve week geleden op Ibiza gemaakt zou zijn. Na het zien van de foto meldden diverse bekenden van Wesley en Yolanthe echter dat de foto minimaal een paar jaar oud moet zijn; Xess Xava wordt dit najaar 4 jaar oud, maar zou op de foto zeker twee jaar jonger zijn.

Inmiddels heeft Yolanthe’s manager Xenia Kasper aan Story verklaard dat de gebruikte foto – die kennelijk de indruk moet wekken dat Wesley en Yolanthe vorige week in een liefdevolle pose op Ibiza gefotografeerd zijn – inderdaad gedateerd is. “Kijk even hoe oud Xess daar is, toen was hij een jaar oud. Hij wordt in oktober 4. Dus…”

Lees ook

‘Scheiding Wesley en Yolanthe bevindt zich in de eindfase’

Eerder vandaag ontkende Yolanthe’s manager al dat er sprake is van een verzoening. “Ze zijn nog steeds uit elkaar”, meldde ze aan het AD.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP