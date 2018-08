Héérlijk: ‘Maid in Manhattan’-vibes in nieuwe romcom met Jennifer Lopez

Wat doe je als nét-afgestudeerde snotapen je baan afpakken? Jennifer Lopez jokt in de comedy Second Act een dijk van een cv bij elkaar. Maar dán mag ze ineens op gesprek komen…

Uiterangeerd

Maya (Jennifer Lopez) wordt aan alle kanten voorbijgelopen door jongeren met een prestigieus diploma op zak. Ze verliest zelfs haar baan als supermarktmanager aan een hoogopgeleid ‘broekie’.

Alles aan elkaar liegen

Een kennis helpt haar – in eerste instantie zonder haar medeweten – met een zwaar gepimpt Facebook-profiel. Alles is verzonnen, maar met die berg leugens weet Maya plots wél indruk te maken op potentiële bazen in het bedrijfsleven. Zo wordt ze plots benaderd door een steenrijke firma die haar dolgraag willen hebben als goedbetaalde consultant. Een pittige opgave voor iemand zonder de ervaring waarvoor ze je aannemen. Maar ja, ga dan nog maar eens toegeven dat alles gelogen is… Maya besluit dan ook om koste wat kost de schijn op proberen te houden.

Maid in Manhattan

Second Act is alweer de 32ste film van Jennifer Lopez en doet denken aan een eerdere klassieker van de actrice, Maid in Manhattan (2002), waarin Jennifer zich ‘per ongeluk’ plots ook voor moet doen als iemand anders. We proeven ook een vleugje Younger, de succesvolle serie van de makers van Sex And The City – in Nederland te zien bij Videoland – waarin een 40-jarige moeder zich voordoet als een jonge blom van 26 om aan het werk te komen, met alle gevolgen van dien (aanradertje!).

O, die ook?

Naast J-Lo spelen onder anderen Vanessa Hudgens (Sucker Punch, Spring Breakers), Leah Remini (King Of Queens), Milo Ventimiglia (Gilmore Girls, This Is Us) en Annaleigh Ashford (Masters Of Sex) hoofdrollen in de film. Second Act is geregisseerd door Peter Segal, bekend van o.a. The Naked Gun, Anger Management en 50 First Dates.

Ladies night

De romantische comedy verschijnt in de bioscoop wanneer we ‘m het beste kunnen gebruiken; op de donkere dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw, op 27 december. Plannen maar, die ladies night!

Bekijk de eerste trailer van Second Act in onderstaande video:

