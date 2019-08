Eerste ‘MAFS’-baby geboren: Bram en Patty zijn ouders geworden

Helaas loopt het ‘Married At First Sight’-avontuur niet voor ieder gematcht stel goed af, maar dat geldt niet voor Bram en Patty, die door de wetenschap bij elkaar gebracht werden in het eerste seizoen van het programma. Het stel heeft hun eerste kindje verwelkomd.

Rijkdom

Op Twitter maakt trotse vader Bram bekend dat hun dochter dinsdag is geboren. Het meisje heeft de naam Puck gekregen. “Wat een rijkdom. Puck, 13-08-2019 om 05:05”, schrijft hij bij een lieve foto met zijn dochtertje.

Jawoord

Bram en Patty ontmoetten elkaar in 2015 tijdens hun deelname aan het bijzondere datingprogramma. Daarin gaven ze elkaar bij hun eerste ontmoeting al het jawoord. Vier jaar na dato zijn ze gelukkiger dan ooit.

Vorstelijke felicitaties

Presentator Peter van der Vorst beleefde het hele avontuur van Bram en Patty van dichtbij mee. Op Twitter feliciteert hij de kersverse ouders. “Wat bijzonder dat dat we met ons programma mede aan de wieg [well done Peter, red.] hiervan hebben mogen staan”, schrijft hij.

Nieuwe presentator

Komende editie van het programma zal voor het eerst niet gepresenteerd worden door Peter, nu hij programmadirecteur van RTL is geworden. Dít bekende RTL-gezicht neemt het stokje van hem over.

Hoera! Van harte gefeliciteerd Bram en Patty. Na een meer dan geslaagd huwelijk nu ook een prachtig kindje. Wat bijzonder dat dat we met ons programma mede aan de wieg hiervan hebben mogen staan. 😘😘😘 — Peter van der Vorst (@petervdvorst) August 14, 2019

