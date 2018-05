Maan: ‘Als ik op straat loop, dan voel ik me ook gewoon Maan’

Ze is pas 21, maar zangeres Maan heeft al heel veel interviews gegeven. Hoe denkt ze nu over haar eerdere uitspraken? ‘Ik kan nog steeds niet echt schijt hebben aan wat mensen van mij vinden of denken. Daar ben ik nog niet.’

‘Als ik zou studeren, dan zou ik wel dokter willen worden. Of psycholoog, omdat ik er heel erg van hou om mensen te helpen’

‘Vlak nadat ik aan The Voice had meegedaan, had ik nog wel het plan om een vervolgstudie te gaan doen. Mijn ouders zeiden ook altijd: ‘Je moet een plan B hebben, want de muziekindustrie is heel onzeker.’ Dat veranderde toen ze zagen dat ik niet alleen maar één keer per week optreed en de rest van de tijd op mijn luie billen zit, maar dat het goed gaat en ik mijn eigen centjes verdien. Een zelfstandige vrouw, zeg maar.’

Ben je nog weleens bang dat je zangcarrière op een dag zou kunnen stoppen?

‘Je weet natuurlijk nooit hoe lang je populair zal blijven en of mensen je zullen blijven uitnodigen om muziek te maken. Dat is onzeker, maar ik denk daar niet zo over na. Ik ben gewoon blij dat ik nog zo jong ben en dat ik als het allemaal afzwakt ook nog iets anders kan gaan doen.’

Zou het moeilijk voor je zijn om weer terug te gaan naar de anonimiteit?

‘Nee, helemaal niet. Als ik op straat loop, dan voel ik me ook gewoon Maan. Pas als mensen me herkennen of met me op de foto willen, sta ik er even bij stil dat mijn bekendheid steeds groter wordt. Ik vind het prettig dat ik beide werelden heb. Op het podium heb je de artiest Maan die een glitterjurk draagt en zegt: ‘Yo, hier ben ik!’ Na afloop is er weer gewoon de Maan die haar joggingpak aantrekt en op haar gympen het gebouw uitloopt. Ik vind het fijn dat ik ook nog gewoon een meisje kan zijn en niet constant de druk voel van bekend zijn.’

‘Ik ben nu wel in een fase beland waarin ik denk: als het komt, dan vind ik het wel leuk om een keer te proberen hoe het is’

Lacht: ‘Dit gaat over relaties. Op de basisschool heb ik weleens korte verkeringen gehad. Eentje van twee weken en eentje van twee maanden. Ik weet niet zo goed waarom ik daarna nooit meer een relatie heb gehad. (Na dit interview blijkt Maan een relatie te hebben met Tony Junior, red.) Misschien omdat ik heel erg gehecht geraakt ben aan doen en laten wat ik wil. Het is lekker dat ik geen verantwoording hoef af te leggen aan iemand.’

Heb je ooit getwijfeld of je op jongens of op meisjes valt?

‘Nee, dat niet. Ik val op jongens.’

Wat moet een jongen in huis hebben wil hij je hart kunnen veroveren?

‘Pffff… lastig. Als het om uiterlijk gaat, dan hou ik van lang haar. Hij moet een soort van pretoogjes hebben. Ik vind het leuk als iemand energiek en vrolijk uit z’n ogen kijkt. Wat ook belangrijk is, is dat hij weet waar hij naartoe wil met z’n leven. En dat hij daar ook heel erg mee bezig is, want dat doe ik ook. Hij moet net als ik ambitie hebben. Dat vind ik aantrekkelijk.’

Kom je zulke jongens wel eens tegen?

‘Heel vaak. In de muziekwereld heb je veel gasten die op jonge leeftijd al heel erg de drang hebben om succesvol te zijn. Soms lijkt dat even iets te worden, maar het bloedt na twee weken altijd een beetje dood. Ik verlies vrij snel mijn interesse, dat is denk ik wel waar. Maar verder weet ik niet zo goed waar dat aan ligt.’

Met welke bekende man zou je weleens een beschuitje willen eten?

‘Als ik kijk naar Hollywoodsterren, dan vind ik Harry Styles wel heel aantrekkelijk.’

‘Ik wil alles aanpakken, alles doen. Mijn valkuil is mijn fear of missing out.’

‘Ja, dat is zo. Maar het was vlak na The Voice veel erger dan nu. Toen dacht ik: ik mag niet vergeten worden, dus ik moet overal te zien zijn en alles aanpakken. Alle YouTube-filmpjes, radio-optredens, televisieshows. Op een gegeven moment liep ik mezelf een beetje voorbij. Ik werd meer geleefd dan dat ik zelf zin had om het allemaal te doen.’

Was je opgebrand?

‘Het was vooral dat ik niet meer echt nadacht over wat ik ging doen. Ik keek ’s ochtends gewoon in mijn agenda en reed op de automatische piloot naar het adres dat erin stond, zonder dat ik echt wist wat er op het programma stond. Als er ergens de mogelijkheid was om een dutje te doen, dan deed ik dat. Ik had constant het gevoel dat ik energie moest bijtanken en kon me nergens meer echt op verheugen. Dat was zonde, dus daar heb ik met mijn management over gepraat: ‘Ik heb nu een goeie basis neergelegd, dus laten we wat vaker ‘nee’ zeggen.’ Daardoor heb ik nu meer vrijheid en kijk ik meer uit naar dingen.’

Interview en productie: Fleur Baxmeier Fotografie: Marloes Bosch