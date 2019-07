Maan over relatie met Tony Junior: ‘Ik geloof in meerdere ware liefdes’

Vorig jaar februari lekte het nieuws dat Maan de Steenwinkel (22) en Tony Junior (29) aan het daten waren, een aantal weken later bevestigden de twee het nieuws met een romantisch kiekje. Inmiddels is het koppel anderhalf jaar samen, maar verklapt de zangeres er niet van overtuigd te zijn dat de dj de enige is die haar gelukkig kan maken.

Tony Junior en Maan laten niet al te veel los over hun relatie, maar hebben voor Chantal Janzen een uitzondering gemaakt. In de nieuwste editie van &C doen de twee voor het eerst samen een boekje open over de liefde die ze voelen voor elkaar.

Soulmates

In dit interview doet Maan een opvallende uitspraak. “Ik geloof in meerdere ware liefdes”, begint ze. “Er zijn altijd meerdere mensen die jou kunnen raken, bij wie je denkt: hé, jij vervult deze behoefte in mij. Er bestaan meerdere mensen met wie je een leven kunt opbouwen of maatjes kunt worden. Dat geloof ik echt.” Niet alleen de zangeres denkt er op die manier over, haar vriend kan het er alleen maar mee eens zijn. “Ik geloof ook in soulmates.”

Meningsverschil

Waarover het stel het niet eens was, was de manier waarop ze hun relatie wereldkundig zouden maken. Waar Tony een verliefd kiekje op social media wilde zetten ter bevestiging, dacht Maan er héél anders over. “Ik hoefde er nog niet per se mee naar buiten en hoefde geen foto op Instagram als aankondiging. Daar hadden we soms meningsverschillen over”, doet ze uit de doeken. “Achteraf denk je: ja, het was wel goed. Ik vind het gewoon niet tof als de pers er zo bovenop zit. Ik wil m’n privacy beter bewaken.”

Eerlijkheid

Maar twijfelen aan haar liefde voor Tony doet ze niet. Wat ze het leukst aan hem vindt? “Zijn eerlijkheid en prioriteiten”, vertelt ze. Ook de dj weet precies waarom hij zo voor Maan gevallen is. “Ze is stabiel en weet wat ze wil. Ze is intelligent en kan goed praten.”

Lekker kletsen

En dat vele praten doen ze tot op de dag van vandaag nog steeds. “Nog steeds kan ik heel lekker met Maan kletsen”, laat Tony weten. “Ik heb een hekel aan het woord ‘maatje’, maar ik snap het opeens. Ik heb ook echt zin om met haar te hangen, net als met m’n vrienden.” En ook belangrijk: “Ik vind haar lekker.”

Aandacht

Wat Maan in eerste instantie aantrekkelijk vond aan Tony, was zijn onbereikbaarheid. “Tony was zo’n type die z’n aandacht niet lang bij iemand kan houden. In het begin dacht ik: oké, het is weinig meisjes gelukt om zijn aandacht lang vast te houden. Zal dat mij wél lukken? Dat vond ik heel interessant. Daarbij vond ik hem zo’n grappig type dat ik dacht: hè? Wat zie jij in mij?”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 9 Mei 2019 om 9:05 (PDT)

