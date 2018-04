Maakt Adele deze opvallende carrièreswitch?

Na een jarenlange radiostilte maakte Adele een flinke comeback met haar geweldige album ’25’ en ging ze niet veel later op wereldtournee. Eind juni vond de laatste show plaats, waarna de zangeres weer meer tijd heeft om met haar gezin door te brengen. Wanneer we haar weer op de bühne mogen verwachten? Niemand die het weet. Of zet Adele een stap búíten de zangwereld?

Op Instagram heeft de zangeres verklapt dat ze een move heeft gemaakt als trouwambtenaar. ‘Ik heb twee van mijn beste vrienden getrouwd’, schrijft Adele. ‘Jullie kennen me, ik grijp elke gelegenheid aan om me op te doffen.’

Bijzondere trouwlocatie

Toen haar beste vriend Alan Carr vertelde dat hij in het huwelijksbootje zou stappen, twijfelde Adele geen moment. ‘Ze heeft alles geregeld. Ze is de aardigste, liefste en gulste persoon ooit’, aldus de pasgetrouwde Alan tegenover BCC. De Britse zangeres stelde haar huis zelfs ter beschikking als trouwlocatie. ‘We kwamen binnen en daar was een man die Ordinary People speelde. En toen zong ze zelf ons liedje bij de eerste dans. Het was echt fantastisch’

Bron: De Telegraaf | Beeld: ANP, Instagram