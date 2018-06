Luxeproblemen: Paris Hilton laat voor de zekerheid drie extra verlovingsringen maken

Wat doe je als geld het laatste is waarover je je druk hoeft te maken? Juist, dan laat je voor de zekerheid gewoon even drie replica’s van je verlovingsring maken. Paris Hilton is namelijk zo bang om die van haar te verliezen, dat ze voor de zekerheid maar vier heeft aangeschaft.

Lees ook: Paris Hilton lanceert eigen kledingcollectie (en het is alles wat je ervan verwacht)

De angst van de hotelerfgename is overigens niet heel vreemd. Eerder verloor ze haar peperdure diamantenring al in een club, waarna ze vervolgens in huilen uitbarstte en iedereen de taak opdroeg om de ring te gaan zoeken. Uiteindelijk werd deze toen in een champagnehouder gevonden, en kon de blondine weer opgelucht ademhalen.

Dj’en

Toch heeft hoogstwaarschijnlijk juist die ervaring haar te doen besluiten om wat extra replica’s bij te laten maken. “Ik heb een paar replica’s laten maken omdat ik bang ben om bepaalde landen te bezoeken met deze ring om. Daarom heb ik er drie extra laten maken. Gewoon voor het dj’en en voor het bezoeken van bepaalde plekken.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP