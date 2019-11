Luuk Ikink reageert op ‘Boulevard’-kritiek: ‘Bridget niet in bescherming genomen’

Afgelopen weekend was de break-up van André Hazes en Monique Westenberg groot nieuws, net als de bekendmaking van André’s nieuwe liefde: Bridget Maasland. Opvallend was de berichtgeving van ‘RTL Boulevard’, waarin Bridget – die zelf dikwijls aan de desk staat – enigszins in bescherming genomen werd.

Kritiek

“De zelfreflectie van de showbizzrubrieken die hun bestaan aan gossip ontlenen, werd compleet overschaduwd door de selectieve verontwaardiging over die verderfelijke sociale media. Zodra een roddel iemand uit de eigen gelederen treft, worden de rijen gesloten”, aldus Parool-recensent Han Lips na de berichtgeving. “Door de immer uitdijende pool van (inval)presentatoren, deskundigen of gewoon collega’s van de zender is er bijna geen showbizzrel meer denkbaar in Nederland, waar niet een ‘vriendje’ of ‘vriendinnetje’ van de show bij betrokken is. Dat maakt niet alleen hun werk, maar zeker ook het kijken [naar RTL Boulevard, red.] er niet leuker op”, aldus AD-columnist Angela de Jong kritisch.

‘Geleerd van Humberto Tan-rel’

Luuk Ikink ziet dat anders en zegt dat het showbizzprogramma wel degelijk van eerdere journalistieke fouten heeft geleerd. heeft geleerd. Dat vertelt de presentator dinsdag in het radioprogramma Veronica Inside, waarin hij de situatie rondom collega Bridget beter aan te willen pakken dan in 2018 gebeurde bij de affaire van eveneens een RTL-collega, Humberto Tan.

‘Gek dat het een naaste collega is’

Ikink zegt geleerd te hebben van het feit dat de affaire van Tan bij RTL Boulevard aanvankelijk met de mantel der liefde werd bedekt: “Ik kan me niet zo goed herinneren waarom we dat niet snel genoeg hebben opgepikt. Na een tijdje deden we dat wel, maar toen waren we al te laat, dus dat is gewoon een fout geweest. Het is voor ons als redactie wel gek dat het nu weer een naaste collega is. Maar het is voor ons ook wel nieuws. Dus moeten we dat brengen, en doen we dat ook.”

Tweets

De presentator kreeg in het interview met Wilfred Genee voor de voeten geworpen dat Maasland door RTL Boulevard enigszins in bescherming wordt genomen omdat ze een directe collega is. Ikink ontkent dat. Hij ging ook nog in op de Twitter-berichten die hij verstuurde naar aanleiding van alle ophef over de ontstane relatie tussen de volkszanger en de RTL Boulevard-presentatrice: “Zondag zat ik alles na te lezen en toen kwam ik op Bridget’s Instagrampagina en die van haar zoontje. Daar werden zulke smerige dingen geschreven. Daar heb ik toen wat tweets over geschreven.”

‘Bridget komt nog aan de beurt’

RTL Boulevard gaat het onderwerp volgens Ikink ook de komende tijd niet uit de weg: “Maandag hebben we bijvoorbeeld ook het nieuws gebracht over de kus die André en Bridget elkaar jaren terug al hebben gegeven. Als entertainmentprogramma kunnen wij niet om dit nieuws heen. Bridget komt dus zeker nog aan de beurt.”

Kritiek op Bridget zelf

Op Bridget zelf klinkt ook kritiek. In een interview met Radio 538 zei ze maandag: “Het is belachelijk hoe mensen reageren”, waarmee ze doelt op alle nare berichten over en tegen haar. Onder anderen acteur Paul Haenen en schrijfster Aafke Romeijn vinden dat opmerkelijk. Zo vindt Haenen – die je misschien kent als DWDD-typetje ‘Dominee Gremdaat’, of wiens stem je herkent als die van Bert (van Ernie) – het ‘lachwekkend’ dat ze vraagt om een mediastilte rondom haar persoon terwijl ze nota bene zelf bij roddelrubriek RTL Boulevard werkt. “Zij verdienen hun geld met het naar buiten gooien van rotzooi.”

Hypocriet

Aafke Romeijn schrijft in haar column op LINDA.nl: “Het regent al dagen artikeltjes en filmpjes vol speculatie en meningen. En wie staat er als eerste op om te klagen over al die media-aandacht? Juist: Bridget Maasland. Want roddelen is prima zolang je achter een desk staat en dik betaald krijgt, maar zodra het over jouzelf gaat, dan is het allemaal ‘overdreven’. Dat roddeljournalisten beginnen te piepen zodra ze slachtoffer worden van hun eigen methodes, dat vind ik ietwat hypocriet.

Bridget onterecht bestempeld als bad guy?

Wel deelt Aafke Bridget’s mening dat veel van de comments te ver gaan. “Er wordt door anonieme en minder anonieme reageerders lustig gestrooid met ‘kankerhoer’ en andere onfrisse termen. De comments op Bridgets insta-account stinken momenteel harder dan een open riool, en dat verdient niemand.” Inmiddels heeft Bridget de mogelijkheid om te reageren op haar posts uitgezet. Ook begrijpt Aafke niet dat Bridget de volle laag krijgt, maar André er redelijk makkelijk mee wegkomt. Bridget wordt aangewezen als schuldige van de breuk tussen André en Monique, terwijl de zanger van twee walletjes at. Tja. Daar kun je weinig tegenin brengen…

