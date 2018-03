Luuk Ikink en zijn vrouw verwachten tweede kindje

Luuk Ikink mag het blijde nieuws eindelijk vertellen: hij en zijn vrouw Simone Wijnands verwachten hun tweede kindje! Dat heeft Simone zojuist bekend gemaakt.

De vrouw van de ‘RTL Boulevard’-presentator deelt het grote nieuws via een foto van een taart. ‘Even een throwback naar toen ik deze blueberry cake bakte. Op het moment bak ik even niks. Of althans: geen taart. Wel een baby, maar die komt pas over een maand of wat uit ‘het oventje.”, aldus Simone. Wanneer Luuks vrouw is uitgerekend, is nog niet bekend. De BN’er laat aan RTL Boulevard weten dat het geslacht van de baby ook nog niet bekend is.

Lieuwe

Luuk en Simone hebben al een zoon samen. Lieuwe werd in oktober 2015 geboren.

