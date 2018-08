Wow: zo heb je GTST’s ‘Ludo Sanders’ nog nooit gezien

Nu we middenin de zomerstop van ‘GTST’ zitten, moeten we helaas nog even geduld hebben totdat we weer dagelijks kunnen genieten van onze favoriete soapies. Maar gelukkig laten ze wél zo nu en dan van zich horen via social media. Zo heeft Erik Vogel, beter bekend als Ludo Sanders uit Meerdijk, een zonnig kiekje gedeeld. En wat blijkt? Hij gaat tegenwoordig voor een compleet andere look.

Vanaf zijn vakantiebestemming in Frankrijk, waar hij samen met zijn geliefde Caroline de Bruijn – die we kennen als Janine Elschot – vertoeft, laat ‘Ludo’ zich van een andere kant zien. Zo zien we de acteur mét een bril én een baardje; twee dingen die hij in de populaire soap niet heeft. ‘Mediterranean cool down…’, schrijft Erik bij het kiekje.

Gemengde reacties

De reacties op zijn vakantielook zijn gemengd. Zo reageren sommige volgers met lovende woorden, zoals: ‘Leuk dat baardje en die bril!’ en: ‘Baardje staat je goed, Erik!’ Bij andere fans valt zijn nieuwe uiterlijk minder in de smaak. ‘Baardje mag er van mij wel af. Je lijkt ineens een stuk ouder’, klinkt het. Wat vind jij ervan?

Beeld: ANP, Instagram