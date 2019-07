Ludo en Janine hoeven we gelukkig niet te missen: ‘GTST’-stel deelt liefdevolle foto

De zomercliffhanger van ‘GTST’ is pas net achter de rug, maar voor fans moet het voelen alsof ze het al weken zonder hun favoriete soap moeten doen. En het duurt nog zo lang voordat de serie weer terugkeert op de buis! Gelukkig hoeven we Ludo en Janine in de tussentijd niet te missen.

Erik de Vogel en Caroline de Bruijn, beter bekend als GTST-koppel Ludo en Janine, delen op hun gezamenlijke Instagramaccount namelijk regelmatig een romantisch kiekje samen. Op het nieuwste exemplaar kijken ze elkaar diep in de ogen en houden de twee elkaar stevig vast. “Romancing Sri Lanka… my cup of tea“, luidt het bijschrift van de foto.

Romancing the globe

Het stel is in Sri Lanka voor de opnames van hun reisprogramma Romancing the globe. Hiervoor ontdekken Caroline en Erik de mooiste plekken ter wereld en inspireren ze kijkers om erop uit te trekken. Benieuwd naar alle bestemmingen waar het koppel al geweest is én de beelden ervan zien? Klik hier. Wanneer de nieuwe afleveringen verschijnen, is nog niet bekend.

Kinderen

Op de set van GTST zijn de twee – het grootste deel van de tijd – een setje, en ook in het echte leven zijn Caroline en Erik gelukkig samen. Het stel heeft een dochter, genaamd Solane (en zó ziet zij eruit). Erik heeft ook twee kinderen uit een eerdere relatie: zoon Vince en dochter Alix.

Beeld: ANP, Instagram