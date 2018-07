Lucille Werner pleit nogmaals voor de terugkeer van Lingo, de spelshow die zij jarenlang presenteerde. Volgens de presentatrice is het woordspelletje “dé oplossing voor alle nieuwe Nederlanders die in dit prachtige land wonen en de taal dus heel snel meester moeten worden”. Dat zei ze in RTL Boulevard.

‘Spel(l)enderwijs’ Nederlands leren

Lucille reageerde op minister Wout Koolmees van Integratie, die maandag zei dat de inburgering van nieuwkomers op de schop gaat en dat taal belangrijker wordt. “Idee: breng Lingo terug! Ooit leerden nieuwkomers spel(l)enderwijs elke dag Nederlands. #oplossing”, twitterde de presentatrice gisteren.

‘Belangrijk programma’

“Ik wil eigenlijk de minister een oplossing aanreiken en dat is Lingo weer op de buis”, legde Lucille uit in RTL Boulevard. “Want Lingo is een heel erg belangrijk programma, altijd geweest als het gaat om de kennis van de Nederlandse taal. Het is heel laagdrempelig en voor een heel breed publiek toegankelijk.”

Lucille van de partij

Het maakt Lucille niet uit welke zender Lingo uitzendt, “het is gewoon belangrijk dat het er weer komt”. Wel is ze duidelijk over wie het spelletje, dat in oktober 2014 van de buis verdween, moet presenteren. “Lingo en ik zijn eigenlijk met elkaar getrouwd. We liggen nu een beetje in scheiding, maar als het zover komt dan hertrouw ik weer.”

En even voor de leuk een fragmentje met misschien wel de bekendste Lingo-kandidate ooit; de ‘rookvrouw’:

