Hartverscheurend: model Lotte van der Zee (20) overleden

Lotte van der Zee (20) is overleden. Dat hebben de ouders en management van het model uit Enschede zojuist bekendgemaakt. Ze is gisteravond ingeslapen, in het bijzijn van haar vader en moeder.

‘We hebben haar moeten laten gaan’

Lotte werd eind februari getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar een universitair ziekenhuis in München, waar zij in slaap werd gehouden. Gisteren ging het steeds slechter met haar. “Haar organen begonnen het op te geven. We hebben haar moeten laten gaan. Het kon niet anders”, vertelt moeder Eugeniek aan het AD. “Het was goed zo; ze heeft de afgelopen dagen veel moeten doorstaan.”

‘Onze harten zijn gebroken’

Op haar Instagrampagina schrijven haar ouders: “Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden. Het is superonwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is. Onze harten zijn gebroken. Nogmaals willen we jullie allemaal bedanken voor alle steun en hartverwarmende berichten.”

Het gemis van een Miss

In 2016 kreeg Lotte de titel Miss Teen Nederland en in 2017 werd ze uitgeroepen tot Miss Teenager Universe.

